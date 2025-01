Pulisic ancora decisivo: "Campioni! Che serata! Forza Milan sempre"

Arriva il primo trofeo in rossonero per Christian Pulisic, uomo di punta della squadra fin dal primo momento in cui è sbarcato in Italia. Lo statunitense, anche ieri sera in gol con uno splendido sinistro ad incrociare, è arrivato in doppia cifra anche quest'anno quando siamo a metà stagione: numeri importantissimi per un giocatore che svaria tra la trequarti e l'esterno.

In un gruppo di ragazzi esuberanti, non che sia un male, la celebrazione social di Chris è stata mite: "Campioni! Che serata! Forza Milan sempre".