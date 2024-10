Pulisic assiste, Musah segna: i rossoneri americani guidano gli Stati Uniti alla vittoria

Rossoneri grandi protagonisti nella notte italiana. Gli Stati Uniti hanno vinto contro Panama nell'amichevole che si è giocata ad Austin, Texas alle ore 4 nostrane: 2-0 il risultato finale con il nuovo Ct Pochettino che bagna il suo esordio con il piede giusto. Il primo gol della serata è tutto confezionato dai milanisti: a ricamare con con un triangolo e poi con una palla tesa in mezzo è Christian Pulisic, ad avventarsi sul cross del compagno è invece Yunus Musah che con il piattone insacca.

Sia Pulisic che Musah sono partiti dal primo minuto questa notte e hanno confezionato la rete all'inizio del secondo tempo, al 48esimo. Il numero 11 rossonero è stato sostituito al minuto 67, mentre il mediano è rimasto in campo fino all'85esimo. La seconda rete della gara è arrivata nel recupero della seconda frazione di gioco grazie a Ricardo Pepi. Ora il prossimo impegno sarà l'amichevole in casa dei rivali storici del Messico in programma la notte tra martedì e mercoledì.

The first goal of the Mauricio Pochettino era belongs to Yunus Musah!



His first for the #USMNT!! pic.twitter.com/bMd6ANOJhf