Pulisic continua a macinare bonus: ennesimo assist stagionale per lui

Il Milan soffre ma vince una partita importantissima contro l'Udinese grazie alla rete, siglata nel corso del primo tempo da Samuel Chukwueze. Per il nigeriano, questo è il primo gol stagionale e il quarto in totale con la maglia del Milan. L'assist? Ancora una volta da parrte di Pulisic, sempre decisivo e in forma in questo avvio di stagione.

I numeri di Pulisic

Finora l'americano è stato totalmente l'uomo in più dei ragazzi di Fonseca, per atteggiamento e classe in campo e fuori. Attualmente vanta in stagione 6 reti e 3 assist. Monumento.