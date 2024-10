Pulisic diventa il giocatore di A che ha preso parte attiva a più gol in tutte le competizioni

Christian Pulisic è il giocatore della Serie A che ha preso parte attiva a più gol in tutte le competizioni in questo anno solare: 24, frutto di 15 reti e nove assist. Lo statunitense ha colpito anche stasera in Champions League, segnando un gol direttamente da calcio d'angolo. Pulisic è inoltre il primo giocatore a segnare un gol in Champions in un incontro casalingo da fuori area, dopo Robinho nel 2012.