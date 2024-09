Pulisic e Musah non brillano, gli States perdono col Canada in amichevole

Dopo la brutta Copa America giocata in casa ma finita dopo appena tre partite, in un girone sulla carta abbordabile, gli Stati Uniti hanno ripreso il discorso ancora una volta con il piede sbagliato. La nazionale a stelle e strisce, allenata dal coach ad interim Mikey Varas in attesa che venga formalizzato l'accordo con Mauricio Pochettino, ha perso in amichevole contro i vicini di casa del Canada in una partita che si è disputata a Kansas City. Risultato finale 2-1 grazie alle reti di Shaffelburg e David. A nulla è valso il gol a circa un quarto d'ora dalla fine di De La Torre.

In campo da titolari entrambi i milanisti Christian Pulisic e Yunus Musah che però non sono riusciti a brillare e a spostare gli equlibri della sfida. Il capitano americano ha giocato sulla fascia sinistra ed è rimasto in campo per 90 minuti; mentre il mediano ex Valencia è stato sostituito a poco meno di 20 minuti dal termine della gara. Il prossimo impegno si disputerà sempre in amichevole il prossimo 11 settembre contro la Nuova Zelanda.