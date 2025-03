Pulisic e Reijnders da fare invidia a tutta Europa. Solo un club ha un centrocampo più prolifico

Christian Pulisic e Tijjani Reijnders hanno trascinato il Milan alla vittoria in rimonta contro il Como. E se le punte soffrono, ci pensano i centrocampisti a garantire reti e assist. Solamente il Brentford (Bryan Mbeumo, Yoane Wissa e Mikkel Damsgaard) conta più centrocampisti che hanno preso parte a più di 10 gol rispetto al Milan in questa stagione nei cinque principali campionati europei.

Christian Pulisic è tornato a brillare: dopo la doppietta segnata al Lecce, Capitan America ha colpito anche contro il Como trovando la rete del momentaneo pareggio. Lo statunitense, con nove reti e sei assist, è il centrocampista che ha preso parte a più gol in questo campionato di Serie A (15). Pulisic ora punta al record della passata stagione, quando chiuse il campionato a quota 12 reti.

Il giocatore al termine della partita contro il Como ha avuto modo di parlare con i giornalisti, che lo hanno incalzato anche su questioni contrattuali: "Questo club mi dà tanta fiducia ed è un piacere essere qui ogni giorno. Voglio continuare qua". E sulla prestazione e il gol segnato: "Sono state due partite: primo e secondo tempo. È diventata ormai la norma in questa stagione ma per fortuna abbiamo cambiato un po' di cose e l'abbiamo ribaltata. Il gol? Puro istinto, non avevo visto la porta. E ho avuto un po' di fortuna. Questa vittoria ci dà un po' di fiducia, adesso possiamo riposare un po' in vista di una partita molto importante che ci aspetta dopo la pausa".

Tijjani Reijnders è a quota 9 reti e 3 assist ed è stato votato nell'ultima partita come MVP. È la sesta volta in questo campionato che l'olandese riceve questo riconoscimento ed è il giocatore di Serie A più premiato al pari di Pinamonti e Lookman. Contro il Como per la prima volta nella sua carriera è riuscito inoltre a segnare e servire un assist nella stessa partita.