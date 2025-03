Milan-Como 2-1, il "Panini Player of the Match" è Reijnders. È il più premiato del campionato

Tijjani Reijnders è il "Panini Player of the Match" di Milan-Como 2-1. L'olandese ha servito l'assist per il pareggio di Pulisic e segnato il gol della vittoria. Tredici reti stagionali, di cui 9 in campionato e 4 assist, tutti in Serie A. Con questo riconoscimento l'olandese diventa il giocatore più premiato del campionato (6 volte) al pari del genoano Pinamonti e dell'atalantino Lookman.

Voto 7.5 per MilanNews.it (QUI TUTTE LE PAGELLE): "Un gol, l’ennesimo, che toglie le castagne dal fuoco al Milan e, in precedenza, aveva prodotto l’assist per il gol del pareggio di Pulisic che riaccende la luce dentro una partita che sembrava stregata. È un giocatore fondamentale per questa squadra ed è uno dei pochi che riesce a tenere alto il proprio rendimento sempre e comunque".

Questi tutti i "Panini Player of the Match" del Milan dall'inizio del campionato:

1ª giornata, Milan - Torino 2-2 - Noah Okafor

4ª giornata, Milan - Venezia 4-0 - Christian Pulisic

5ª giornata, Inter - Milan 1-2 - Tijjani Reijnders

6ª giornata, Milan - Lecce 3-0 - Theo Hernandez

8ª giornata, Milan - Udinese 1-0 - Samuel Chukwueze

11ª giornata, Monza - Milan 0-1 - Tijjani Reijnders

14ª giornata, Milan - Empoli 3-0 - Tijjani Reijnders

17ª giornata, Verona - Milan 0-1 - Tijjani Reijnders

19ª giornata, Como - Milan 1-2 - Emerson Royal

22ª giornata, Milan - Parma 3-2 - Tijjani Reijnders

24ª giornata, Empoli - Milan 0-2 - Christian Pulisic

25ª giornata, Milan - Hellas Verona 1-0 - Santiago Gimenez

28ª giornata, Lecce - Milan 2-3 - Christian Pulisic

29ª giornata, Milan - Como 2-1 - Tijjani Reijnders

Classifica

6 premi: Reijnders

3 premi: Pulisic

1 premio: Okafor, Theo Hernandez, Chukwueze, Emerson Royal e Gimenez