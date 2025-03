Milan-Como 2-1, le pagelle: Reijnders e Pulisic ancora decisivi. Musah male

Milan-Como finisce con la vittoria per 2-1 dei rossoneri in rimonta. Le pagelle e i voti dei giocatori scesi in campo a San Siro poco fa per un successo sofferto, ma che regala al Milan una sosta per le nazionali tranquilla e la possibilità di poter guardare i risultati delle partite per la zona europea avendo incamerato i tre punti.

MAIGNAN 5.5: il tiro di Da Cunha è preciso, ma lui parte in ritardo e la palla supera la sua mano protesa dopo il rimbalzo. Nel primo tempo anche qualche brivido con i piedi e un’uscita bassa decisiva.

WALKER 6: Diao, quando si allarga è un bruttissimo cliente. Nel complesso lo tiene, specie nel finale fa una bellissima chiusura che risulta importante per il mantenimento del risultato.

THIAW 5.5: in difficoltà per tutto il primo tempo, così come Gabbia, davanti all’onda comasca che entra tra le linee e fa saltare i riferimenti. Esce in ritardo sul gol di Da Cunha. Come Gabbia, cresce nella ripresa ma quando il Como avanza, c’è sempre quella sensazione di fragilità.

GABBIA 5.5: nei primi 45 minuti è meno solido del solito. Come Thiaw fa fatica a reggere l’urto delle giocate in rapidità dei giocatori del Como. Cresce nel secondo tempo, ma gli sbandamenti del primo lasciano il segno.

THEO HERNANDEZ 5: sembra partire bene, con delle scavallate in avanti che lasciano ben sperare. Non riesce a superare Smolcic su una transizione. Unica cosa degna di nota: un assist potenziale per Musah. Rimane negli spogliatoi a fine primo tempo. (dal 46’ JIMENEZ 6: ha la capacità di sbattersene di quello che lo circonda ed è una dote non da poco. Fa una buona ripresa).

MUSAH 4.5: è l’uomo sbagliato al posto giusto nei momenti topici. A inizio partita è clamoroso il gol che sbaglia dopo aver preso il tempo alla difesa del Como e aver messo a sedere Butez. Ha un’altra occasione, poi sbaglia l’assist per mandare in porta Gimenez e cagiona anche il giallo di Bondo. Esce tra i fischi di San Siro. Ammonito anche lui, salterà il Napoli alla ripresa. (dal 51’ JOAO FELIX 6: porta un po’ di voglia in campo. Rispetto ad altre occasioni si sbatte e mostra impegno anche nel correre all’indietro).

BONDO 6: fa la trottola in mezzo al campo, cercando di mettere la diga in mezzo al campo visto che Musah non lo aiuta per niente nella fase di non possesso. Si vede costretto a spendere un giallo per fermare una transizione del Como iniziata da un errore proprio di Yunus. Conceiçao lo lascia negli spogliatoi insieme a Theo, forse più per timore del secondo giallo. (dal 46’ FOFANA 6: entra bene in partita. A Napoli, tra due settimane, ci sarà la doppia diga con Bondo).

PULISIC 7: se nel primo tempo non brilla, nel secondo cambia passo in maniera determinante. Il gol che segna per il pareggio è un colpo di biliardo fantastico: mancino incrociato sul secondo palo con Butez che può solo guardare il pallone entrare. Come Reijnders, è una delle pendine basilari dalle quali il Milan dovrà ripartire.

REIJNDERS 7.5: un gol, l’ennesimo, che toglie le castagne dal fuoco al Milan e, in precedenza, aveva prodotto l’assist per il gol del pareggio di Pulisic che riaccende la luce dentro una partita che sembrava stregata. È un giocatore fondamentale per questa squadra ed è uno dei pochi che riesce a tenere alto il proprio rendimento sempre e comunque.

LEAO 5.5: non una grande serata per Rafa, che paga tantissimo l’atteggiamento corale della squadra nel primo tempo, dove il Como fa il bello e il cattivo tempo. Ma quando gli arriva palla, dà sempre quella sensazione iniziale di pericolo. (dal 78’ LOFTUS-CHEEK 6: cagiona l’espulsione di Dele Alli).

GIMENEZ 5.5: quanto è dura fare la prima punta nel Milan, il numero dell’episodio lo abbiamo perso. Palloni giocabili per sto povero ragazzo? Forse mezzo e li apre la strada a una transizione offensiva. Il resto è uno sbattersi in prima linea, ma dovrebbero essere gli altri a sbattersi per lui. (dal 68’ ABRAHAM 7: nuovo subentro decisivo, come a Lecce. Mette in porta Reijnders con un assist pazzesco che è decisivo per la vittoria. Rimette Tijjani davanti a Butez con un altro assist, si sbatte tanto sui palloni alti).

All. CONCEICAO 6: la sensazione di fragilità di questa squadra è palpabile. Poi ha giocatori di grande qualità che sono in grado di risolvere le gare, come Reijnders e Pulisic che gli e ci regalano una sosta tranquilla.