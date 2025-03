Pulisic festeggia dopo il gol: "Un'altra vittoria in rimonta"

Come sarebbe la stagione del Milan senza Christian Pulisic? Una domanda a cui è meglio non trovare la risposta, visto che per l'ennesima volta lo statunitense è salito in cattedra, insieme a Reijnders, per togliere le castagne dal fuoco. Il gol contro il Como per il momentaneo pareggio ha cambiato totalmente l'inerzia del match, che si stava assestando su binari decisamente pericolosi per i rossoneri. Un sinistro al volo da posizione defilata che si è insaccato all'angolino, il suo 15esimo gol in tutte le competizioni: arrivati a marzo ha già raggiunto il record della passata stagione. Christian lo celebra così sui social: "Un'altra vittoria in rimonta". È la sesta quest'anno.