Pulisic: "L'anno scorso ho fatto bene ma quest'anno vogliamo vincere trofei. In Italia i tifosi sono un'altra cosa, l'obiettivo è vincere per avere la loro fiducia"

Dagli Stati Uniti arrivano le parole dei protagonisti rossoneri prima della partita inaugurale del tour americano del Milan. Ecco quelle di Christian Pulisic a poche ore dal match contro il Manchester City che inizierà alla mezzanotte italiana di domani: "Per me, penso che ovviamente sia stata una stagione forte l'anno scorso. Ma quest'anno è più una questione di obiettivi di squadra. Ci sono cose più grandi da raggiungere. Vogliamo vincere trofei, questi sono gli obiettivi che abbiamo. Questo è ciò che abbiamo in mente e sono semplicemente emozionato, sono diventato parte di questa squadra, e quest'anno spero di mostrare la mia confidenza in campo e vincere cose più grandi come squadra."

Pulisic sulla passione dei tifosi in Italia: "L'ho visto chiaramente sin dalla prima partita che ho giocato a San Siro. L'umore delle persone cambia in base ai risultati del fine settimana, è una cosa importante, la cosa migliore che puoi fare è vincere e avrai la fiducia dei tifosi e di Milano per sempre, quindi questo è l'obiettivo."