Pulisic: "Nei momenti belli e brutti, grazie per il supporto"

Come spesso accaduto in questa stagione, a togliere le castagne dal fuoco per il Milan ci ha pensato Captain America, al secolo Christian Pulisic. Il numero 11 americano ha deciso la rimonta rossonero: segnando una doppietta, il gol del 2-2 su rigore da lui procurato e il definitivo 3-2 su ottimo assist di Leao. Lo statunitense è arrivato a 14 gol stagionali di cui 8 in campionato.

Al termine della gara, sul suo profilo Instagram, Pulisic ha festeggiato così: "Che ritorno! Nei momenti belli e brutti, grazie per il supporto"