Pulisic pronto a trascinare ancora il Diavolo: un dato lo paragona a Ibrahimovic

A riposo nell'ultimo weekend di campionato per via del rinvio della partita di Bologna, il Diavolo affronterà i partenopei senza Tijjani Reijnders e Theo Hernandez, che sconteranno proprio contro i partenopei la squalifica che si sarebbe dovuta estinguere nello scorso turno. Fonseca dovrà quindi fare affidamento, ancora una volta sul suo uomo migliore finora: Christian Pulisic.

L'americano ha preso parte ad almeno un gol in tutte le ultime sette partite di campionato (cinque reti e tre assist), solo un giocatore del Milan è stato coinvolto in almeno una rete (tra gol e assist) in più presenze di fila in una singola stagione di Serie A da quando il dato è disponibile (dal 2004/05): Zlatan Ibrahimovic (10 tra l’ottobre e il dicembre 2010).