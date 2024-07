Pulisic racconta il retroscena sulla sua esultanza "Eye of the Tiger"

Christian Pulisic è pronto ad aggregarsi al Milan che nella notte italiana è arrivato a New York per la tournée estiva che vedrà i rossoneri confrontarsi in tre amichevoli di lusso con Manchester City, Real Madrid e Barcellona. L'americano è già in città ed è stato ospite, sempre nella notte italiana, del popolarissimo The Tonight Show, talk statunitense presentato da Jimmy Fallon. Le parole dell'attaccante rossonero.

Sull'esultanza Eye of the Tiger dopo i gol: ti sei tatuato apposta la tigre? "No, non esattamente: quello non era il piano, non era un'esultanza, ma quando l'ho fatto il tatuatore mi ha detto di provare per vedere se fosse allineato perfettamente. Avevo 18-19 anni"