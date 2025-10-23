Pulisic rassicura: "Sono state un paio di settimane difficili ma il recupero sta andando alla grande"

vedi letture

Nei giorni scorsi Christian Pulisic si è sottoposto a risonanza magnetica per capire l'entità dell'infortunio sofferto in nazionale, nell'amichevole tra USA e Australia. Gli esami svolti hanno evidenziato una lesione di basso grado al bicipite femorale destro. Il calciatore verrà rivalutato tra circa una settimana. I tempi di recupero stimati sono di circa 3 settimane: Pulisic potrebbe tornare per la sfida contro il Parma dell'8 novembre o al più tardi dopo la sosta.

Nel frattempo il rossonero rassicura tutti su come sta andando il recupero con una stories Instagram: "Sono state un paio di settimane difficili ma il recupero sta andando alla grande e non vedo l'ora di tornare".