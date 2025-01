Pulisic sconsolato: "Dobbiamo giocare meglio. Stiamo provando a cambiare questa cosa, vorremmo più continuità"

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel post partita di Zagabria, Christian Pulisic ha esternato tutto il suo dispiacere per il deludente risultato del Milan in terra croata: "Dobbiamo giocare meglio. Ci mettiamo sempre in difficoltà nel primo tempo, così diventa difficile cambiare la partita. Possiamo anche fare degli errori, ma dobbiamo vincere più duelli... Dobbiamo giocare meglio in generale".

Sui tanti up & down sia con Fonseca sia con Conceicao: "Stiamo provando a cambiare questa cosa, vorremmo avere più continuità. Oggi però non posso spiegarlo".

Sul derby: "Questo fine settimana abbiamo una grande opportunità contro l'Inter".