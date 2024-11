Pulisic: "Spero che quello che faccio in campo sia d'ispirazione per i ragazzi negli Stati Uniti"

vedi letture

Nato in Pennsylvania da genitori calciatori, Christian Pulisic ha lasciato gli Stati Uniti da adolescente per inseguire l'opportunità di giocare un calcio di alto livello in Europa. Dopo le esperienze al Borussia Dortmund, al Chelsea e ora al Milan, il ventiseienne è già il miglior marcatore e giocatore statunitense nelle competizioni UEFA per club. Il numero 11 rossonero, alla vigilia della sfida contro lo Slovan Bratislava, è stato intervistato in esclusiva dalla UEFA. Queste tutte le sue dichiarazioni:

Sul rappresentare gli Stati Uniti nel calcio europeo

"Sono davvero orgoglioso di essere americano. Spero che quello che faccio in campo sia d'ispirazione per i ragazzi negli Stati Uniti e che dicano: “Sai cosa, forse posso andare in Europa e farlo anch'io”. Ho avuto alcuni americani che hanno giocato in Europa e che ho ammirato, ma non molti che hanno giocato ai massimi livelli. Ora si vede già che ci sono sempre più giocatori americani che giocano in Europa. Vedere il sostegno in patria, vedere come è cresciuto questo sport da quando sono stato in Europa negli ultimi dieci anni e sono tornato negli Stati Uniti, è davvero speciale per me. Sono decisamente orgoglioso di rappresentare il mio Paese".