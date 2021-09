Qatar 2022, gol per Kjaer con la Danimarca. Theo gioca 90' al debutto con la Francia

Dopo due pareggi consecutivi, la Francia ha ritrovato la vittoria nelle qualificazioni a Qatar 2022 battendo per 2-0 la Finlandia. Tra i transalpini è sceso in campo dal primo minuto anche Theo Hernandez, che all'esordio in nazionale maggiore ha giocato per novanta minuti come esterno sinistro nel 3-4-3. Ancora panchina invece per Mike Maignan. A vincere è stata anche la Danimarca, che ha battuto Israele 5-0. In rete è andato anche Simon Kjaer, in campo per novanta minuti.