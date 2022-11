Qatar, un inizio da incubo. I tifosi abbandonano in massa lo stadio al 45': "FIFA preoccupata"

Fonte: tuttomercatoweb.com

Il Qatar sperava in un esordio decisamente migliore. La squadra di Felix Sanchez ha perso la gara inaugurale del Mondiale per 2-0 contro l'Ecuador; una sconfitta netta e meritata, che ha provocato la reazione del pubblico presente sugli spalti dello stadio Al-Bayt; L'Equipe parla di uno spettacolo in campo "a tratti terrificante" e di una cornice di spettatori "che suscitava un misto di tristezza e rabbia". Il resto della stampa internazionale non è stata clemente con il comportamento dei tifosi di casa che, come sottolinea Marca, hanno "abbandonando la loro squadra. La FIFA è preoccupata perché migliaia di tifosi locali sono andati via all'intervallo". La BBC va oltre e scrive: "Il sogno si trasforma in un incubo per il Qatar ei suoi sostenitori. Dopo una sontuosa cerimonia di apertura, guidata dall'attore Morgan Freeman, i tifosi sono rimasti in silenzio mentre gli ecuadoriani si sono goduti la giornata".