Qatar2022, altri problemi: giocatori in nazionale solo una settimana prima del Mondiale

Arriva dalla colonne de L'Equipe una notizia importante che riguarda il Mondiale di Qatar 2022. Secondo l'autorevole fonte transalpina, per la kermesse intercontinentale che si terrà dal 21 novembre al 18 dicembre del 2022, i giocatori saranno liberati soltanto una settimana prima del via alla competizione. Il calendario, spiega L'Equipe, sarà denso d'impegni e l'ultima partita dei campionati sarà una settimana prima del via del Mondiale. Questo è quello che indicherebbe una circolare della UEFA inviata alle 55 Federazioni europee.