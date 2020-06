QS: "Ibra, esami ok: rientro più vicino. Vuole l'Europa prima dell'addio"

L'edizione odierna del Quotidiano Sportivo titola così questa mattina in prima pagina sul Milan: "Ibra, esami ok: rientro più vicino. Vuole l'Europa prima dell'addio". Prosegue bene il recupero di Ibrahimovic che punta a rientrare il 28 giugno contro la Roma. Nonostante il suo addio a fine stagione sia già scritto, lo svedese farà di tutto per riportare il Milan in Europa.