QS: "Ibrahimovic niente Europeo, ma vuole spingere il Milan"

Tegola per il Milan e per la Svezia. Zlatan Ibrahimovic non sarà disponibile in questo finale di campionato ma vuole comunque essere in panchina per sostenere i suoi compagni verso un posto nella prossima Champions League. Lo svedese infatti sarà costretto a stare fermo 40 giorni saltando di fatto anche l'Europeo. Questo il titolo dell'edizione odierna di QS: "Ibra niente Europeo, ma vuole spingere il Milan".