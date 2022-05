Quagliarella: "Faremo una partita seria, non vogliamo fare figuracce. Siamo leggeri di testa"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Fabio Quagliarella, capitano della Sampdoria prossima avversaria dell'Inter domenica alle 18, ha parlato alla Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina e ha speso una battuta anche sulla sfida di San Siro, decisiva, insieme a Sassuolo-Milan, per l'assegnazione dello scudetto: "Sappiamo che ci guarderanno tutti. San Siro sarà strapieno. Noi faremo di sicuro una partita molto seria, non possiamo permetterci figure di m... Sappiamo di sfidare uno squadrone, conosciamo la forza dell’Inter ma abbiamo visto contro la Fiorentina cosa voglia dire giocare con o senza pressione addosso. Comanda la testa, noi siamo e saremo mentalmente leggeri"