Quagliarella: "Leao assenza importantissima: si era capito che non era un affaticamento"

Il Milan vince contro il Verona ma non guadagna posizioni in classifica a causa della vittoria del Bologna: i rossoneri trascorreranno il Natale all'ottavo posto in graduatoria. Prima della prossima gara ci sarà qualche giorno in più di riposo per la squadra rossonera che tornerà in campo il 29 dicembre a San Siro contro la Roma. In questo lasso di tempo e prima della Supercoppa Italiana prevista a inizio gennaio, Fonseca spera di recuperare gli infortunati di cui Rafa Leao è l'ultimo della lista.

Le parole di Fabio Quagliarella, in studio a Sky Sport 24, sullo stop di Leao: "Assenza importantissima. Con il muscolo non ti fermi mai in tempo, qualcosina senti: quando lo spieghi al dottore in campo lui ti dice subito di evitare di rimanere dentro. Si era capito che non era un affaticamento da due o tre giorni di riposo".