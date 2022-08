Qual. Champions League, Midtjylland-Benfica 1-3: 90' minuti con ammonizione per Onyedika

MilanNews.it

Il Midtjylland non farà parte della prossima edizione della Champions League. La squadra danese, infatti, dopo la sconfitta per 4-1 nella gara d'andata contro il Benfica, ha perso anche oggi, tra le mura domestiche, per 3-1. Novanta minuti di gioco (con ammonizione) per il centrocampista seguito dal Milan, Raphael Onyedika.