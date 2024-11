Quale coppia di centrali ha portato più punti? Manca solo una combinazione

Siamo a metà novembre ma non si può dire che il reparto difensivo rossonero abbia trovato una sua stabilità. Anzi. A testimonianza di questo dato si può evidenziare come Paulo Fonseca abbia impiegato cinque coppie di centrali differenti, sia per scelta tecnica che per problemi legati a infortunio (Thiaw e Gabbia su tutti). Solo una combinazione ancora non è stata utilizzata, ovvero la coppia Thiaw e Gabbia proprio perché generalmente quando uno è stato a disposizione, l'altro era in infermeria.

Di seguito si riportano le statistiche e quanti punti hanno portato al Milan ognuna delle coppie, senza distinzione tra Serie A e Champions League. Il duo che ha giocato di più è Tomori-Gabbia con 3 vittorie e 2 sconfitte.

Tomori-Gabbia, 5 partite: 9 punti (su 15 disponibili) - 3V 0P 2S

Pavlovic-Thiaw, 4 partite: 7 punti (su 12 disponibili) - 2V 1P 1S

Pavlovic-Tomori, 3 partite: 1 punto (su 9 disponibili) - 0V 1P 2S

Tomori-Thiaw, 2 partite: 4 punti (su 6 disponibili) - 1V 1P 0S

Pavlovic-Gabbia, 1 partita: 3 punti (su 3 disponibili) - 1V 0P 0S