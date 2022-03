MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Vittoria per la Francia Under 21, che ha superato per 2-0 le Fær Øer nella settima giornata di qualifiazioni agli Europei Under 21. Nei transalpini presente anche Pierre Kalulu, che è partito nell'undici titolare giocando per intero la sfida. La Francia rimane alla guida del gruppo H con 19 punti.