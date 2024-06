"Quando entrava in una stanza sentivi la sua energia, era un esempio perfetto" Ibrahimovic ricorda Berlusconi

Un anno fa la scomparsa di Silvio Berlusconi, storico Presidente di un Milan vincente tra gli anni novanta e duemila. Intervenuto ai microfoni di Canale 5, questo il ricordo di Zlatan Ibrahimovic:

Il primo incontro con Berlusconi

"Era come un avversario, ma in senso positivo perchè era come me con obiettivi e mentalità. Silvio quando entrava in una camera aveva un'energia incredibile, ci faceva ridere e ci dava tanta energia, era perfetto, un esempio perfetto perchè ha avuto più successi di tutti, gli ho voluto tanto bene".