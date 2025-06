Quando Moncada disse: "Reijnders al 100% con noi, è nel club più grande". Oggi Tijjani ceduto

vedi letture

Manca ancora l'ufficialità ma ormai si tratta di una semplice formalità: Tijjani Reijnders sarà un nuovo calciatore del Manchester City. Come riportato da Fabrizio Romano e confermato da altre fonti autorevoli come The Athletic e Sky Sports UK, il Milan e il Manchester City hanno trovato un accordo: il primo parla di un'operazione complessiva (bonus inclusi) da 70 milioni di euro; le due testate sono concordi nell'affermare che la parte fissa ammonta a 55 milioni di euro. La Gazzetta dello Sport parla invece di 75 milioni di euro complessivi. Clicca qui per recuperare tutti gli aggiornamenti sulle cifre dell'affare e l'indiscrezione di MilanNews.it.

Intanto, in attesa che ci sia l'addio definitivo a Reijnders, riprendiamo le parole del direttore dell'area tecnica Geoffrey Moncada prima della gara contro l'Udinese che si è giocata in Friuli lo scorso 11 aprile. Lo scout francese alla domanda su possibili offerte estive per Tijjani Reijnders rispose così: "Al 100% è con noi, è già nel più grande club del mondo al Milan. Ha cambiato paese, dall’AZ al Milan, ed è già ad un livello top. Siamo molto contenti di lui". Non solo Furlani, dunque, ma anche Moncada verrà sconfessato dai fatti nel caso in cui la trattativa andasse in porto, come ormai sembra.