Quando si recupera Bologna-Milan? Casini: "Ci sarebbe il giorno di Natale, stiamo valutando"

Lorenzo Casini, presidente di Lega Serie A, è intervenuto in conferenza stampa dopo l’assemblea odierna, che tra le altre cose ha deciso il rinvio di Bologna-Milan. Il numero uno del nostro campionato ha raccontato i retroscena di come si è arrivati alla decisione di rinviare la gara che si sarebbe dovuta giocare al Dall'Ara di Bologna domani alle ore 18.

Una data per il recupero?

"Al momento, calendario alla mano, il mese in cui sarà possibile recuperare la partita è febbraio. Ci sarebbe il giorno di Natale, come ipotesi, ma stiamo valutando. Spostare Verona-Milan? No, perché si entra in uno spostamento a catena. Come Lega, non possiamo fare molto".