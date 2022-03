Quando un episodio è da VAR? Il designatore Rocchi: "Se tutti la pensano allo stesso modo lo è"

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di Image Sport

Quando un episodio è da VAR e quando non lo è? Ne ha parlato quest'oggi Gianluca Rocchi, nel corso di un confronto con i giornalisti su alcuni episodi discussi nelle ultime settimane: "Il calcio è interpretazione. Se su un episodio in 100 tutti la pensano alla stessa maniera quello è un episodio da VAR. Se su un episodio, 50 la pensano in un modo e 50 la pensano in un altro modo quello non è un episodio da VAR", ha detto.