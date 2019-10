Quanta storia a Milanello: mercoledì presenti Baresi, Massaro, Pirlo e Maldini

Franco Baresi e Daniele Massaro presenti ad un prestigioso evento Emirates: cinque coppe dei Campioni in due. Paolo Maldini e Andrea Pirlo insieme sui campi per assistere all'allenamento pomeridiano: sette coppe dei Campioni in due. È stato un mercoledì grandi firme quello vissuto e respirato nella settimana di Roma-Milan. Glorie di tutte le epoche e per tutti i gusti.



Un numero di coppe dei Campioni vinte in doppia cifra e svariate partite giocate con la fascia di capitano indosso, per Baresi e per Maldini, ma in qualche caso anche per Pirlo. In particolare, Paolo Maldini e Andrea Pirlo sono stati compagni di squadra nel Milan dal 2001 al 2009, anno in cui è stata ritirata la maglia numero 3 da un lato e dal quale invece il campione di Flero ha proseguito il suo cammino in maglia rossonera per altre due stagioni.

Oggi Paolo Maldini è ai vertici dell'area tecnica rossonera, mentre Andrea Pirlo è un importante opinionista televisivo e testimonial del calcio globale, dopo una importantissima carriera da calciatore ad alto livello. La prima partita giocata insieme dal calcio d'inizio da parte di Paolo e Andrea risale a Milan-Verona 2-1 del 23 dicembre 2001, l'ultima risale invece al 31 maggio 2009, Fiorentina-Milan 0-2. Non a caso due vittorie.



L'attuale responsabile dell'area tecnica rossonera e Pirlo sono stati insieme nelle tre finali europee giocate dal Milan nel giro di cinque anni: a Manchester, a Istanbul e ad Atene. La presenza di entrambi a Milanello non è stata tanto di rievocazione e di ricordo, quanto di aggiornamento e di confronto. Al piacere personale di ritrovarsi proprio a Milanello, i due fuoriclasse hanno unito il loro feeling umano e un utile scambio di esperienze a livello calcistico e professionale.