Quanti cartellini rossi: il Milan guida così la classifica in Serie A

Dopo un finale ricco di tensione e nervosismo nel derby contro l'Inter, Stefano Pioli dovrà adesso fare i conti con le pesanti assenze di Calabria e Theo (espulsi) e Tomori (ammonito ma diffidato) che quindi salteranno la delicata trasferta di sabato sera contro la Juventus. Per i rossoneri non si tratta di una novità in quanto a giocatori espulsi in questa stagione.

Infatti, come riportato dal sito Opta, il Milan è la squadra che ha visto sventolare più cartellini rossi nei confronti dei propri giocatori in questa Serie A: ben otto, almeno tre in più di ogni altra, nonché due nel match contro l'Inter.