Quarantena soft? Non ancora. Per il Cts prima va cambiata la legge

Come riferito da Gazzetta.it, dall Comitato tecnico-scientifico della Protezione Civile è arrivato uno stop brusco per quanto riguarda la cosiddetta "quarantena soft", in quanto sarebbe necessario cambiare il decreto legge del 16 maggio 2020. Gli scienziati hanno ritenuto ricevibili le indicazioni della FIGC per una procedura che permetta la quarantena del solo positivo se gli altri calciatori risultassero negativi al tampone. Tuttavia, per rendere ciò possibile, servirà modificare la legge e attualmente la regola in vigore è quella della quarantena collettiva per 14 giorni. Il Venezia, che ha reso nota la positività di un calciatore, sabato avrebbe dovuto giocare col Pordenone, una gara che a questo punto rischia di saltare.