Quattro gare per la Champions: Milan padrone del proprio destino

Il futuro si costruisce adesso, scrive Tuttosport parlando del Milan e dell'importanza, per i rossoneri, di approdare in Champions. Sa quasi di beffa - si legge - il fatto di doversi giocare l’accesso all'Europa che conta in una manciata di partite dopo aver condotto al comando per larghi tratti di campionato, ma il Milan resta padrone del proprio destino e il crocevia di domenica contro la Juventus sa di sfida da dentro o fuori