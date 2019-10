Quattro gol nelle prime sei giornate: il Milan non segnava così poco da dieci anni

Quattro gol nelle prime sei partite. Questo è lo score dei rossoneri in questo tumultuoso inizio di stagione. Per trovare uno score del genere bisogna tornare indietro di dieci anni, ovvero alla stagione 2009/10, quando la partenza del Milan allenato da Leonardo fu molto negativa: tre soli gol segnati in sei gare e 8 punti in classifica, con due vittorie di misura contro Siena e Bologna e due pareggi per 0-0 contro Livorno e Bologna. Quel Milan tuttavia fu capace di riprendersi all'ottava giornata, quando vinse in rimonta con la Roma, sdoganando l'ormai celeberrimo 4-2-fantasia che portò i rossoneri fino alla qualificazione in Champions.