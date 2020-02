Quattro portieri utilizzati, nessuno come il Milan in Italia

In questa stagione il Milan ha già utilizzato quattro portieri (tra campionato e Coppa Italia) Come riporta Tuttosport, nessuna squadra in Italia ha avuto - per necessità o scelta - un turnover così ampio tra gli estremi difensori. In cima alla classifica delle presenze, ovviamente, c’è Gigio (26 gare disputate), mentre a quota uno ci sono Reina, Antonio Donnarumma e Begovic, con il bosniaco che, domenica contro il Genoa, potrebbe mettere a referto il secondo gettone stagionale.