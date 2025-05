Quattro vittorie di fila per il Milan, una sequenza simile non capitava da un anno

vedi letture

Il Milan ha vinto le ultime tre partite di Serie A, contro Venezia, Genoa e Bologna. Solo una volta in questo campionato i rossoneri sono arrivati a tre successi di fila in campionato, a settembre contro Venezia, Inter e Lecce, con Paulo Fonseca in panchina. Allargando il discorso a tutte le competizioni, questo Milan sta vivendo il miglior momento della stagione, poiché le vittorie di fila sono 4, comprendendo anche il derby di Coppa Italia.

Una tale sequenza non capitava dalla primavera dell'anno scorso con Stefano Pioli in panchina: in quel caso arrivarono addirittura 7 vittorie consecutive in tutte le competizioni con cinque vittorie in campionato e due in Eurppa League, a cavallo tra il 1° marzo e il 6 aprile 2024.