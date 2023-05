Questa sera Juventus-Milan, la probabile formazione di Stefano Pioli

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il tecnico del Milan, Stefano Pioli, contro la Juventus, schiererà praticamente tutti i titolari: Maignan in porta, Calabria e Theo Hernandez terzini con Thiaw, in ballottaggio con Kjaer, al centro della difesa al fianco di Tomori; Krunic e Tonali in mediana con Giroud di punta, supportato a destra da Messias (in vantaggio su Saelemaekers), al centro da Brahim Diaz e a sinistra da Leao; da non scartare l'ipotesi Pobega trequartista come accaduto nella gara di andata: in questo caso Messias in panchina con Brahim sulla corsia di destra.