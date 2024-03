Quinta partita da titolare per Okafor. Ma da punta centrale ha giocato solo una volta

vedi letture

Quinta partita stagionale da titolare per Noah Okafor, oggi punta centrale del Milan contro il Verona. Lo svizzero ha avuto la fiducia di Stefano Pioli ancora una volta in campionato. Il bilancio con lui davanti è di 3 vittorie e una sconfitta.



Si tratta tuttavia solamente della seconda volta in cui Okafor viene schierato titolare come punta centrale. L'unico precedente è datato 27 settembre, vittoria a Cagliari per 1-3 con l'elvetico che segna la rete del momentaneo pari, dopo il vantaggio sardo firmato Luvumbo. Tomori e Loftus-Cheek completeranno l'opera.

Nelle altre partite Okafor è stato impiegato come esterno di sinistra: a Marassi contro il Genoa (0-1, gol di Pulisic) dura solo un tempo, così come nel ko a Monza per 4-2 mentre contro l'Empoli è fra i migliori in campo e serve l'assist vincente per Christian Pulisic, nella partita terminata 1-0.