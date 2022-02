R. Antonelli: "Milan, primo posto meritato. Non avere la Champions è un vantaggio"

Roberto Dustin Antonelli, ex centrocampista rossonero, si è così esppresso a TMW sul Milan: "Non è il primo colpo che fa, è dall'inizio dell'anno che sta giocando alla grande. E' un primo posto meritato. Tutte e tre, anche Inter e Napoli, possono vincere il campionato, lotteranno fino alla fine. Inter e Napoli credo che si possano mettere sul livello del Milan che ora ha più entusiasmo di tutti e spero tenga. Milan senza Europa? Il Milan avrà un dispendio inferiore di energie. E non avendo tutti quei cambi come Inter e Napoli, questo può essere effettivamente un vantaggio. I giocatori ci sono e essendo il Milan impegnato solo in campionato ha delle possibilità in più. La Champions e le coppe europee portano via energie".