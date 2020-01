R. Gentile sul Milan: "Ibra non può bastare. La Coppa Italia deve essere il primo obiettivo dei rossoneri"

Riccardo Gentile, intervenuto a SkySport24, ha commentato così il momento del Milan: Ibrahimovic non può bastare, ma è un grande esempio di professionalità che può dare una mano importante al Milan. Io continuo ad avere dei dubbi sull'operazione perchè a fine stagione bisognerà pensare al futuro, Ibra non è eterno. Il Milan per me ha una via d'uscita, che è la Coppa Italia. Deve giocarla come se fosse il primo obiettivo stagionale".