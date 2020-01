R. Morelli: "Se un giocatore sceglie di non essere convocato vuol dire che è scontento"

Raffaele Morelli, psichiatra, psicoterapeuta e tifoso rossonero, è intervenuto a Sky Sport 24 e ha parlato di Paquetà e Piatek: "Non esiste che un giocatore sceglie di non essere convocato, se succede vuol dire che è infelice e scontento. Piatek l'anno scorso era determinante, quest'anno è scomparso, c'è qualcosa che non va. Lo spogliatoio è un luogo segreto, il disagio non deve diventare pubblico altrimenti diventa cronico".