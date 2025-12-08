Rabiot a DAZN: "Siamo stati molli all'inizio, per il resto bene"

Nel post partita di Torino-Milan Adrien Rabiot è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare l'importante vittoria di questa sera della sua squadra. Queste le sue dichiarazioni:

Nei primi 30 minuti?

“Siamo stati molli all’inizio. Dobbiamo lavorare su questo perché non sempre potremo essere sotto 2 a 0 e ribaltarla così. Vedremo i video, lavoreremo su questo. Per il resto bene, perché dobbiamo vedere anche le cose positive. Prendiamo questi 3 punti e andiamo avanti”.

Il gol è finalmente arrivato

“Non è il più importante. Comunque ha dato qualcosa alla squadra. Siamo cambiati. Un bel gol sicuramente ma che ci porta anche i tre punti”.