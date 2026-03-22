Rabiot on fire anche a San Siro! L'ultima rete casalinga del francese risaliva a due anni fa

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Il Milan ha conquistato una vittoria importante contro il Torino con un 3-2 a San Siro. I rossoneri hanno aperto le marcature con Pavlović al 36', seguito dai gol di Rabiot e Fofana nel secondo tempo. Nonostante il rigore trasformato da Vlašić per il Torino, i ragazzi di Mister Allegri hanno mantenuto il vantaggio. Una vittoria importante e fondamentale per il percorso dei rossoneri in questo campionato, con l'obiettivo Champions sempre più vicino.

DATI E STATISTICHE POST PARTITA

Prima rete casalinga per Adrien Rabiot sulle cinque totali di questo campionato; prima di oggi, l'ultimo gol interno messo a segno dal francese in Serie A risaliva al 12 maggio 2024 (Juventus-Salernitana). Inoltre, escludendo i terzini, nessun difensore ha segnato più reti casalinghe di Strahinja Pavlović nella Serie A 2025/26: tre, come Kabasele e Kempf.

LE PAROLE DI MISTER ALLEGRI

"Il Torino nel primo tempo ha fatto un bel blocco centrale e noi forzavamo un po' troppo la giocata dentro. Abbiamo sofferto. Dopo il vantaggio, si doveva difendere meglio. Nel secondo tempo i ragazzi sono stati bravi, perché, quando prendi il pareggio a 30 secondi dalla fine del primo tempo e dopo il ko con la Lazio, non era facile fare un secondo tempo così. Sofferenza finale? Quella ci sta sempre, ma il recupero è stato giocato bene, abbiamo giocato in avanti conquistato palla e falli. Dopo il 3-1, abbiamo fatto un possesso palla, ma dovevamo stare un po' più tutti in movimento".