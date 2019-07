Rade Krunic al Milan: il focus sul neo acquisto rossonero

Krunić è il secondo acquisto del Milan di questo nuovo calciomercato estivo. La società, confermando la volontà di puntare su giovani di talento e prospettiva, si è mossa in silenzio ma con decisione, assicurandosi le prestazioni del giovane centrocampista bosniaco. Classe '93, 184 cm per 74 kg, Rade è un giocatore di qualità con ottime doti sia tecniche che fisiche. Palleggio, progressione, inserimenti e conclusioni: Krunić è un calciatore che incide, attacca, segna ed è abile nella gestione della palla. In Italia dall'estate del 2015, ha già maturato una buona esperienza in Serie A: 80 le presenze totali. Nella scorsa stagione ha collezionato i numeri migliori: 34 gare, 5 gol e 6 assist. Sa inventare, dare sostanza in mezzo al campo e spingersi in area avversaria; di piede destro, possiede anche un gran tiro dalla distanza. Da mezzala o trequartista, si sposa perfettamente nello scacchiere rossonero e nelle idee offensive di Mister Giampaolo, che lo ha già allenato nel 2015/16. Adesso arriva il bello ma anche il difficile della sua carriera, che ha appena svoltato: benvenuto Rade!

LA CARRIERA

Nato a Foca, cresce calcisticamente nella squadra della sua città natale, il Sutjesk, dove dal 2012 al gennaio 2013 colleziona 15 presenze e 3 gol nella seconda divisione bosniaca. Poi passa in Serbia, precisamente nel Donji Srem. Durante questa importante parentesi, nella quale gioca 55 gare e segna 6 reti, viene tesserato dal Verona nel 2014 ma senza mai indossare la maglia gialloblu. Dopo sei mesi al Borac Cacak, sempre nella Prva Liga, a giugno 2015 sbarca in Italia per indossare la maglia dell'Empoli. In Toscana, finora, ha vissuto il principale exploit della sua giovane carriera (Serie A + Serie B), totalizzando 119 match e realizzando 12 gol. Il percorso in Nazionaleparte con l'U21 nel 2013 per poi entrare nel giro della squadra maggiore da novembre 2015. A giugno 2016, in un Bosnia ed Erzegovina-Danimarca di Kirin Cup, fa il suo esordio ufficiale. E a marzo 2019, nelle qualificazioni ad Euro 2020, segna la sua prima rete (il provvisorio 1-0) nel 2-1 all'Armenia.