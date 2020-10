Radrizzani: "Futuro sport in tv? Prezzi accessibili e con modalità d'accesso semplici"

Andrea Radrizzani, proprietario del Leeds United, ha rilasciato un'intervista a il Sole 24 Ore. Queste le sue parole sul futuro dello sport in Tv: "Siamo in una fase di apparenti contraddizioni. Le piattaforme tradizionale e le pay-tv hanno arrestato la propria crescita in termini di abbonati e d'altro canto sui nuovi canali come quelli di live score si contano milioni di contatti. Il problema evidentemente è quello di creare un mercato più "democratico" in cui la fame di calcio ed eventi live, che non può più concentrarsi come in Europa e in Nord America sul 20-25% della popolazione, possa essere soddisfatta a prezzi accessibili e con modalità d'accesso semplici. Penso alla possibilità di acquistare attraverso un operatore telefonico o sui social a 2-3 dollari la partita che si desidera vedere".