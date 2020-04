Raduncioiu: "L'Uefa coraggiosa a rinviare l'Europeo. Finire la stagione? Sono d'accordo"

Ai microfoni di Radio Musica Television durante il programma "TACA LA... MARCA" è intervenuto l'ex attaccante di Milan e Brescia Florin Răducioiu, con il quale abbiamo parlato della situazione del calcio italiano: "Anche io mi domando cosa fare dopo questa pandemia. Secondo me l'Uefa ha preso una decisione coraggiosa con il rinvio dell'Europeo. Sono d'accordo per riprendere e finire la stagione con le dovute cautele, ovviamente non so dire quale sia il periodo di ripresa o le modalità da perseguire, ma anche io mi chiedo come sarà l'organizzazione del calcio dopo questo, sia per i tifosi e per gli stadi vuoti ma anche per la questione del distanziamento sociale. Sono d'accordo sul finire la stagione altrimenti non si dovrebbe assegnare alcun titolo in Europa ma questo avrebbe un impatto negativo anche sulla stagione successiva"