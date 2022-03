Rafael Leao, i numeri con la nazionale maggiore del Portogallo

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Il talento rossonero Rafael Leao è appena entrato nel giro della nazionale maggiore portoghese, ma non ci sta mettendo molto a lasciare il segno nonostante una concorrenza agguerrita. Il numero 17 del Milan è entrato nei minuti finali della semifinale playoff contro la Turchia e, dopo quattro minuti, ha trovato l'assist per il 3-1 di Matheus Luiz che ha chiuso la partita. Si tratta della seconda assistenza di Leao con la maglia del Portogallo alla sua quarta presenza complessiva. Il dato è ancora più significativo se si considera che, dati di transfermarkt.it alla mano, i minuti giocati dall'attaccante rossonero con la maglia della sua nazionale sono appena 89, meno di una partita. Se il rendimento è questo, in nazionale e con il Milan, non dovremmo aspettare molto prima di vedere il primo gol di Rafa con la maglia del suo paese.