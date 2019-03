Rai - Gattuso: "Abbiamo il dovere di giocare meglio"

Dopo la vittoria di misura conquistata contro il Sassuolo, il tecnico del Milan <b>Gennaro Gattuso</b> è intervenuto ai microfoni di<i> Radio Rai 1</i>: "Penso che da Empoli stiamo facendo fatica ma stiamo facendo risultato, ci teniamo il risultato ma non ci esaltiamo troppo.Mancano 12 gare alla fine del campionato, la classifica interessante ma a livello tecnico dobbiamo essere quelli di prima, abbiamo il dovere di giocare meglio, il Sassuolo ci ha messo in difficoltà, noi abbiamo battagliato ma voglio vedere la squadra giocare meglio. Siete un po' stanchi? Non c'è nessuna stanchezza, con il rapporto che abbiamo con i giocatori, con lo staff e con la dirigenza che abbiamo non ci deve essere stanchezza. Sia i giocatori, la dirigenza e i tifosi dobbiamo restare con i piedi per terra perché abbiamo il dovere di migliorare la parte tecnica".