Rai Sport - Meluso: "Vogliamo passare per giocare contro il Milan"

Prima della sfida contro la Spal, il direttore sportivo del Lecce Mauro Meluso ha parlato ai microfoni di Rai Sport: "Ovviamente non si gioca mai per non vincere anche se oggi mettiamo in mostra qualche gioiello come Vera, Riccardi e Lo Faso. E' un'occasione per vedere questi ragazzi se stanno al passo con i compagni che giocano con più insistenza ma sempre con l'occhio a passare il turno perché poi c'è una gara prestigiosa contro il Milan".